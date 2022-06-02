أنقرة (زمان التركية) – زار رئيس حزب الدولة، محرم إنجه، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الحليف الانتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان.

حزب الحركة القومية، نشر تغريدة على تويتر، بخصوص زيارة محرم إنجه.

وورد في التدوينة: “رئيسنا، السيد دولت يهتشلي، استقبل رئيس حزب الدولة، السيد محرم إنجه والوفد المرافق له في مقرنا الرئيسي”.

وفي الاجتماع، الذي كان مغلقًا أمام الصحافة، قدم إنجه “تقرير الإنتاج الزراعي والمياه وسلامة الغذاء” إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

وتضمن التقرير حلولًا لخطر الجوع والمجاعة الذي ينشأ نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن مشاكل الري الزراعي.

ويثير محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق، اللغط بمواقفه المتباينة من السلطة الحاكم.

مؤخرًا، قال محرم إنجه، إنه يريد رحيل الرئيس رجب طيب أردوغان عن الحكم بالسبل الديمقراطية، من خلال صندوق الاقتراع، مؤكدا أن أردوغان لم يبق لديه أي شيء ليقدمه.

محرم إنجه انفصل عن حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق وهاجم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو.

وكان محرم إنجه أكد في تصريحات سابقة أن تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات، كما سبق وأعلن أن حزبه الدولة سيدخل الانتخابات بدون تحالفات، تحت شعار واضح.