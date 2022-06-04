أنقرة (زمان التركية) – أعلنت أوزجى بكر زوجة زعيم المافيا التركي، سادات بكر، المتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دخوله المستشفى.

أوزجى بكر نشرت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه ابنة سادات بكر، وبجانبها والدها داخل إحدى المستشفيات.

في الفيديو ظهر ذراع سادات بكر فقط، معلقًا فيه محلول، ويقوم بالتسبيح.

كما نشرت أوزجي بعد ذلك صور وهي تقبل جبهة زوجها سادات بكر.

يذكر أن سادات بكر لا يصور مقاطع فيديو أو تغريدات أو يدلي بتصريحات بسبب الحظر المفروض عليه من السلطات الإماراتية.

زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت السلطات التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.

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