أنقرة (زمان التركية)ـ استقال مسؤول كبير في هيئة الإحصاء التركية، قبل أيام فقط من إصدار بيانات التضخم النقدي لشهر مايو.

وقال مصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لموقع “بلومبرج” إن مصطفى تيكي أعلن استقالته من منصب رئيس قسم أسعار المستهلك، لتحل محله يلدا أياز في أعقاب بلوغ معدل التضخم في تركيا 73.5 في المائة سنويًا في مايو.

تمثل استقالة تيكي ثاني خروج مهم من الهيئة في أقل من أسبوعين، بعد استقالة جيم باش، الذي ترأس قسم التضخم في هيئة الإحصاء التركية في 20 مايو، متذرعا بمشاكل صحية.

وقالت صحيفة سوزجو التركية، دون ذكر مصدر، إن استقالة باش سببها إحباطه من الضغوط التي مورست عليه أثناء تأدية وظيفته كرئيس قسم.

التضخم الجامح في تركيا أصبح قضية سياسية في البلاد، حيث يشعر المواطنون بضيق أموالهم قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في صيف عام 2023.

منذ أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 14 في المائة، تضاعف معدل التضخم في تركيا تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ أن أدت الأزمة المالية إلى وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل ما يقرب من 20 عامًا.

في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة مجموعة أنا (ENAGgroup) العاملة في مجال الدر اسات الاقتصادية منذ عام 2020 إن تضخم أسعار المستهلك في تركيا قد يتسارع إلى أكثر من 200%.

من جانب آخر، أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة 20 مديرا في شعب معهد الإحصاء بالمدن المختلفة وعين بدلا منهم أسماء جديدة، علمًا أن القرار نشرته الصحيفة الرسمية الصادرة أمس السبت.