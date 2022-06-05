أنقرة (زمان التركية) – حذر وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، من أن تركيا ستدفع “ثمناً باهظاً” في أي صراع عسكري قد تخوضه ضد اليونان.

وقال الوزير باناجيوتوبولوس الذي دعمت بلاده خلال السنوات الأخيرة ترسانتها العسكرية، في حديث لصحيفة “مانيفستو” اليونانية، إن قدراتهم العسكرية هي التي تردع الطرف الآخر (تركيا) عن الدخول في صراع، لأن تركيا تعرف الثمن الباهظ الذي سيتعين عليهما دفعه في حالة دخول صراع مع أثينا.

وأكد باناجيوتوبولوس أن القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب واستعداد دائمة.

كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان يحرض على التوتر كلما واجه مشاكل في بلده،.

وفي إشارة إلى تصريح أردوغان بأنه لن يعقد محادثات ثنائية مع اليونان، قال باناجيوتوبولوس: “لسنا من قطع قنوات الاتصال، لكن الحوار بين البلدين لا يتماشى مع الخطاب العدواني والسلوك الاستفزازي. على تركيا أن تفهم أن الدفاع عن الحقوق السيادية سيكلفها الكثير”.

كما شدد باناجيوتوبولوس على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لليونان، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك وقت يجب أن تشعر فيه اليونان بالأمان، فهذا هو الوقت المناسب.

كذلك تحدث الوزير اليوناني عن أن واشنطن أزالت تركيا من برنامج F-35، حيث أعرب عن شكوكه فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على برنامج لتجديد الطائرات الحربية التركية من طراز F-16، مشيرا إلى أن كل شيء يعتمد على الموقف العام لتركيا.