أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة الدول الأعلى في زيادة أسعار المستهلك، من بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي، بزيادة بلغت 70 في المئة بفارق كبير عن أستونيا التي احتلت المرتبة الثانية بواقع 19 في المئة.

كشف عن هذه البيانات إحصاءات التضخم لشهر أبريل/ نيسان، منظمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعكست الإحصاءات زيادة كبيرة بأسعار السلع الغذائية والطاقة في تركيا، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 127 في المئة وأسعار السلع الغذائية بنحو 89 في المئة خلال عام واحد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وبلغ متوسط التضخم بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 9.2 في المئة، بينما بلغت نسبة الزيادة في الأسعار نحو 8.1 في المئة ضمن دول الاتحاد الأوروبي و7.4 في المئة ضمن منطقة اليورو.

وعلى صعيد دول مجموعة العشرين بلغ متوسط التضخم نحو 8.5 في المئة، في حين بلغ متوسط التضخم ضمن دول مجموعة الدول الصناعية السبع نحو 7.1 في المئة.

وعلى الرغم من مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها بشكل عام عكس التغيير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي التفاوت بين الدول، إذ سجلت تسع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلات تضخم عشرية في حين تراجعت معدلات التضخم في خمس دول بالمنظمة من بينها إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا وفق أحدث البيانات الرسمية 73.50 بالمئة.