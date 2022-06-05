أنقرة (زمان التركية) – نشرت مجلة لو بوان الفرنسية عددها هذا الأسبوع بغلاف يحمل صورة الرئيس رجب أردوغان ونظيره فلاديمير بوتينن مع عبارة “الشياطين”، وسؤال “كيف أصبح رئيس تركيا عميلاً للكرملين في الغرب؟”

المجلة الفرنسية التي تلفت الأنظار بأخبارها حول السياسة التركية وضعت في عددها الأسبوعي على غلافها صورة أردوغان جنبًا إلى جنب مع بوتين، تحت عنوان “الشياطين”.

وجاء في مقال للمجلة أنه في حين أن موقف أردوغان بعد هجوم روسيا على أوكرانيا يثير ردود فعل عنيفة، فإن علاقته الوثيقة مع بوتين تبرز بشكل أكبر.

وأضافت المجلة، أنه في الآونة الأخيرة، دأبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متكرر على الإشارة إلى أردوغان بـ “عميل بوتين في الناتو”، فأردوغان استخدم حق النقض ضد عضوية الناتو لفنلندا والسويد، فضلاً عن رفضه فرض عقوبات على روسيا.

ويتضمن المقال أيضًا رد فعل الرئيس الأوكراني زيلينسكي على أردوغان، بسبب موقف أردوغان الناعم تجاه روسيا مما أزعج زيلينسكي. في مقابلة مع تلفزيون يوناني، انتقد الرئيس الأوكراني موقف أردوغان المتناقض وقال: “لا يمكنك التعامل مع هذه المشكلة بهذه الطريقة، إنه نفاق، إنه ليس عدلاً. يجب اتخاذ قرار. هل حقًا إلى جانبنا أم لا؟”.

يتضمن المقال أيضًا آراء أيدين عدنان سيزجين، نائب حزب الجيد وسفير موسكو السابق. يقول سيزجين: “بوتين يحب أردوغان أكثر عندما يصبح سلطويًا”، مشيرا إلى أن بوتين توصل إلى اتفاق مع أردوغان بشأن قضايا معينة من أجل فصل تركيا عن الناتو والاتحاد الأوروبي.

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