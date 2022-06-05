أنقرة (زمان التركية)- قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إن رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، معجب جدا بأفكار رئيس حزب العمال الكردستاني الانفصالي، عبد الله أوجلان.

وأوضح دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، إنه سمع بأذنيه، هاكان فيدان وهو يقول إنه معجب جدا بأفكار أوجلان، وإنه تأثر جدا بهذه الأفكار.

دميرطاش أشار إلى أن الوضع ينقلب بسرعة كبيرة، وذكر أن هاكان فيدان كان من أكثر الأشخاص الذين اهتموا بأوجلان خلال فترة السياسيين، الذين تم إعلانهم على أنهم أعداء تركيا، وأن فيدان لديه تصور رائع عن أوجلان.

وذكر دميرطاش أن الدولة تتآمر بشأن القضية الكردية، لأنها هي من عقدت، اجتماعات عديدة مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بقرار من مجلس الشعب الكردستاني وموافقة رئيس الجمهورية، وأن اللقاءات الجادة عقدت 7 مرات خلال فترة حزب العدالة والتنمية.

وأكد دميرطاش على أن محادثات الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني لاتزال قائمة، مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني هو منظمة مسلحة تأسست العام 1978.

وفي سياق منفصل، أشار دميرطاش إلى أن أعمال الترميم والتجديد قد بدأت في العديد من السجون، بما في ذلك سجن أدرنة، مضيفا: “أعتقد أن هذه التجديدات ليست لنا وإنما للقادمين الجدد”.

ترفض السلطات التركية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ نحو ست سنوات، رغم صدور قرارت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، وتم تصنيفه من قبل المحكمة كـ “رهينة سياسية”.