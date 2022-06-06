أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أي إهانة يتعرض لها هو أو حزبه بمثابة إهانة للدولة التركية.

تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمته في ختام الاجتماع الثلاثين للتشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية.

وأوضح أردوغان أن كل من يهاجمه، يعتبر يهاجم تركيا، وأن كل من يشوه سمعة حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب في العالم هو في الواقع يشوه سمعة تركيا.

أردوغان قال إن سبب الهجوم على تركيا، هو “الانزعاج من أن هدف تركيا هو أن تكون عظيمة وقوية، لذلك يستهدفون حزب العدالة والتنمية والحكومة بشكل مباشر”.

وأضاف الرئيس التكي: “أنت تعلم أن كل فجوة لا نملأها بالحق يملؤها بالأكاذيب من قبل شخص ما. هناك كتلة مستعدة لتصديق كل كذبة تقال عني وعن حزب العدالة والتنمية وكوادرنا. في بعض الأحيان يتعين علينا تقوية أسلوبنا. والسبب في ذلك هو الجهد المبذول للوفاء بمسؤوليتنا تجاه أمتنا”.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أثار مؤخرًا قضية، وجود تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تجريها أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان، استعدادا لمصير خسارة الانتخابات المقبلة.

قال أردوغان إن سجل الخدمة لأي من الأعضاء في صفوف حزب العدالة والتنمية هو مستوى لا تستطيع الأحزاب الأخرى الوصول إليه حتى لو وضعتم كل منهم فوق الآخر.

وتابع أردوغان: “سنواصل اتخاذ الخطوات التي لن تجعل أي من مواطنينا يشعر بأنه غير مدعوم. من سوريا إلى العراق ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، سنواصل سياستنا بالحفاظ على موقفنا المشرف أينما كان المظلومون في الخارج”.

يذكر أن المئات في تركيا توجه لهم سنويا تهمة إهانة أردوغان، وحُكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال أجانب بالتهمة ذاتها.