أنقرة (زمان التركية) – اعتدت زوجة أيوب جوكهان أوزاكين، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أطفال في مقهى انتقامًا لابنتها.

وتشير الأخبار المتداولة إلى نشوب مشاجرة بين ابنة أوزاكين (15 عاما) ورفاقها داخل مركز تسوق بمدينة أنقرة. وعلى الفور اتصلت الفتاة هاتفيا بوالدتها وأخبرتها أن ثلاثة من أصدقائها قاموا بسكب القهوة الحارة عليها، وجذبها من شعرها من ثم توجيه السباب لها وضربها.

الأم شريفة اصطحبت سائق زوجها وصديق السائق وتوجهوا إلى مركز التسوق، وتوضح تسجيلات كاميرات المراقبة أنها توجهت إلى الطاولة التي يجلس بها الأطفال، وقامت بجذب إحدى الفتيات من شعرها وصفعها على وجهها بعد فترة من الحديث معها.

وأقدم السائق على لكم الفتاة ذاتها وإحدى صديقاتها. وعندما أقدم أحد الصبية على الطاولة على التدخل، متسائلا عما يحدث قام السائق بلكمه هو أيضا.

وعلى إثر الواقعة توجه الأطفال وأسرهم إلى مديرية الأمن للتقدم ببلاغ ضد عائلة أوزاكين.

جوكهان أوزاكين وصف ما حدث بأنه ” مشاعر أمومة”، وأضاف قائلا: “أحد الأطفال اعتدى على زوجتي كرد فعل لحماية صديقته. والسائق لكم الطفل دفاعا عن زوجتي. كنا الضحية وعلى حق إلى أن اندلعت الفوضى وأصبحنا في موضع مخزي نابع من العنف المفرط”.

وسبق ان ارتبط اسمه أوزاكين بإعلان مهين لـ كمال اتاتورك في ذكرى وفاته عام 2013.

كان أوزاكين نشر إعلان في صحيفة يني عقد في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 بواسطة مجلة سانجاكتار التي يمتلكها بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة أتاتورك، زعم خلاله أن تركيا كانت لتبلغ مبكًا ما حققته اليوم، حتى لو لم يقدم أتاتورك ورفاقه على ما فعلوه لأجل استقلال تركيا.