أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لا ينبغي لأحد أن يكون متشائمًا، لأن أولوية زعماء الأحزاب المعارضة الستة، هي إسعاد الناس بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في تركيا، وأولويتهم هي أن يمثل البرلمان الشعب.

وأضاف كيليتشدارأوغلو زعيم المعارضة التركية: “سنوحد جمهوريتنا بالديمقراطية في القرن الثاني لجمهوريتنا. ستة قادة سيحققون السلام في تركيا”.

وأكد كيليتشدارأوغلو أن النساء والشباب سيحددون مصير الانتخابات المقبلة، وسيصوت سبعة ملايين ونصف المليون شاب للمرة الأولى، كل هؤلاء سينهون الحكومة الاستبدادية بأساليب ديمقراطية.

ويعتبر كليتشدار أوغلو من بين الأسماء المطروحة على الساحة لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان شركاء التحالف المكون من ستة أحزاب مناهضة لحزب العدالة والتنمية، قالوا إن المرشح المشترك للمعارضة لن يتم الإفصاح عن شخصيته إلا مع اقتراب موعد الانتخابات.