أنقرة (زمان التركية) – جذب اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو الأنظار بأدائه المتميز هذا الموسم مع ناديه إنتر ميلان الذي حل ثانيا في ختام الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وردت مزاعم حول عدم رغبة اللاعب التركي في مواصلة المسيرة مع النادي الإيطالي، واعتزامه الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتبين أن النادي الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع النادي الإيطالي متقدما بطلب للحصول على خدمات اللاعب التركي مقابل 25 مليون يورو.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية إلى شروع مانشستر يونايتد في إنهاء صفقة ضم اللاعب التركي، وأن المفاوضات لا تزال قائمة بين الناديين، مفيدة أن النادي الإيطالي سيسمح برحيل اللاعب التركي عن صفوفه نظير عمولة جيدة.

هذا وشارك تشالهان هذا الموسم في 42 مباراة من أصل 48 مباراة لعبها نادي إنتر ميلان نجح خلالها في إحراز ثمانية أهداف والإسهام في إحراز 13 هدفا.