أنقرة (زمان التركية)_ارتفع سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء، مسجلا 17.15 ليرة وسط الأزمة الاقتصادية والإدارية التي تعاني منها البلاد منذ عام 2016.

تراجعت الليرة التركية بنسبة 2 في المائة مقابل الدولار يوم الأربعاء، لتصل خسائرها إلى 23 في المائة هذا العام، جراء مخاوف من ارتفاع التضخم بعدما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

الليرة انزلقت من إغلاق يوم الثلاثاء عند 16.76 إلى أدنى مستوى قياسي سجلته في 20 ديسمبر، في أزمة عملة ناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تراجعت الليرة بنسبة 44 في المائة العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف السياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة أردوغان.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 73.5 بالمئة الشهر الماضي.

ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا بنهاية العام 30 ليرة تركية.