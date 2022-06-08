أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، جيم كوتشوك، إن معدلات الانتاج جيدة، والإحصاءات ليست سيئة أبدا، ولكن الشيء السيىء الوحيد هو تكلفة المعيشة.

كوتشوك قال في مقال بصحيفة “تركيا” التركية المحسوبة على الحكومة، “الأسواق مشتعلة، فأنت عندما تدخل السوق ومعك 300-400 ليرة، تسأل نفسك ماذا اشتريت، فالناس تتأثر حقا بتكلفة المعيشة”.

مشيرا إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنه لا يوجد تضخم في تركيا، فقط هناك تكلفة معيشة، أوضح كوتشوك أن أردوغان يقر بأن هناك تكلفة معيشة عالية، فالجميع على دراية بالوضع.

وأضاف كوتشوك: “بعبارة أخرى، عندما تذهب إلى الأسواق ومراكز التسوق، تجد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير. نسبة التضخم 73 في المائة التي أعلن عنها معهد الإحصاء مرتفعة”.

وأكد الكاتب التركي أن السبب الرئيسي لكل من عجز الحساب الجاري والتضخم في تركيا هو تكاليف الطاقة.

وتابع كوتشوك: “صادرات تركيا 238 مليار دولار. 55 مليار دولار فقط من هذا يعتمد على الواردات. وبلغت قيمة الواردات خلال العام الماضي 265 مليار دولار. 55 مليار دولار من هذا هو الطاقة. لذا الوضع ليس متشائمة”.

وأشار كوتشوك إلى أنه بصرف النظر عن كل ذلك، فإن صناعة الدفاع في حالة جيدة، والسياسة الخارجية لتركيا جيدة، فتركيا الآن في سلام مع كل دولة لم تتحدث معها من قبل.

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