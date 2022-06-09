أنقرة (زمان التركية) – ضاعفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للتضخم في تركيا بنهاية عام 2022، بثلاثة أضعاف.

وبلغت توقعات التضخم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتركيا 72 بالمئة، بعد أن كانت 23.9٪ لشهر ديسمبر المقبل.

ويبلغ معدل التضخم المعلن رسميا في تركيا وفق بيانات شهر مايو، 73.5 بالمئة.

ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو في تركيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة.

من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو لعام 2023 وتوقعت 3٪.

وجاءت بعض التقديرات المتعلقة بتركيا في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كالتالي:

توقعات النمو في تركيا لعام 2022 تبلغ 3.7٪ (تقديرات ديسمبر: 3.3٪).

توقعات النمو في تركيا في عام 2023 تبلغ 3٪

توقعات التضخم في تركيا لعام 2022 هي 72٪ (توقعات ديسمبر: 23.9٪).

توقع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 3٪ هذا العام (توقعات ديسمبر: 4.5٪)

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8٪ لعام 2023 (توقعات ديسمبر: 3.2٪)