أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس جمعية الصناعة النووية التركية علي خان تشيفتشي أن تركيا بحاجة إلى عدة محطات نووية على غرار محطة “أك كويو”، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وقال المسؤول التركي خلال المنتدى الدولي للمحطات النووية NPPSE-2022 في إسطنبول، أمس الخميس، إنه “في الوقت الحالي يستمر بناء 51 مفاعلا في 19 دولة، بما فيها تركيا. وحسب تقديراتنا ستتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الذرية الـ 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050”.

وأضاف أنه “على ما يبدو ستحتاج تركيا إلى عدة محطات جديدة مثل “أك كويو” لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان تطويرها المستقر”.

يذكر أن محطة “أك كويو” الذرية يجري بناؤها في تركيا بالتعاون مع مؤسسة “روس آتوم” الروسية منذ عام 2018. وهي تضم 4 مفاعلات، من المخطط لبدء تشغيل أولها في أبريل 2023.