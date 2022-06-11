أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي الدولي تيموثي آش، مخاطبا حكومة حزب العدالة والتنمية “اتركوا التمويل الخيالي، ارفعوا سعر الفائدة”.

عبر تدوينة على تويتر، علق آش على طلب سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل (GES) الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة والمالية.

وأوضح آش وهو مدير فريق الأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول ومقرها لندن، أن إجراءات مثل سندات الدين الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة ستؤدي بتركيا إلى كارثة، كما هو الحال في لبنان.

وأضاف آش: “الكيمياء المالية لتركيا تشبه لبنان كل يوم. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى أزمة رهيبة، كما هو الحال في لبنان. والسؤال الوحيد هو: متى؟”.

كما ذكر آش أن لديه اقتراحًا لحكومة الرئيس أردوغان، قائلاً: “اتركوا التمويل الخيالي، وارفعوا الفائدة”.

في السياق ذاته خاطب زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا: “أنتم على الطريق الخطأ. استسلموا”.

وعبر تدوينة على تويتر، قال داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، تعليقا على إعلان وزارة الخزانة والمالية عن سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل، إن “تصريحات منتصف الليل من قبل الحكومة لا تصلح الاقتصاد”، مؤكدا “إنهم على المسار الخطأ، لذلك يجب أن يستسلموا”.

وقال داود أوغلو إن “الحكومة فبركت أرقام التضخم النقدي، وأسست صندوق الثروة التركي، وأغرقت الشركات العامة، وتسببت في خسارة 160 مليار ليرة تركية لخزينة الدولة في 6 أشهر”.

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