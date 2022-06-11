(زمان التركية )-وقع زلزال بقوة 4.1 درجة في البحر الأبيض المتوسط قبالة منطقة ألانيا في أنطاليا.
وفق إدارة الكوارث والطوارئ، تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة ألانيا في الساعة 05:05 صباحًا.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 71.72 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 11.06.2022, 05:05:54 TSİ
Enlem : 36.0398 N
Boylam : 31.3863 E
Derinlik : 14.20 km
Detay : https://t.co/BpDmYnM77H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2022
الهزة الأرضية وقعت على عمق 14.20 كيلومترا.
وصرح محافظ ألانيا، فاتح اركميزر، بأن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة، وقال: “لم نتلق أي بلاغات سلبية بعد الزلزال في جميع أنحاء المنطقة. لم ترصد فرق الدرك والشرطة لدينا أي سلبيات في مناطق مسؤوليتها”.