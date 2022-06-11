(زمان التركية )-وقع زلزال بقوة 4.1 درجة في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة منطقة ألانيا في أنطاليا.

وفق إدارة الكوارث والطوارئ، تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة ألانيا في الساعة 05:05 صباحًا.

الهزة الأرضية وقعت على عمق 14.20 كيلومترا.

وصرح محافظ ألانيا، فاتح اركميزر، بأن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة، وقال: “لم نتلق أي بلاغات سلبية بعد الزلزال في جميع أنحاء المنطقة. لم ترصد فرق الدرك والشرطة لدينا أي سلبيات في مناطق مسؤوليتها”.