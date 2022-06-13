أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أنه إذا كانت هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية التركية، سيخسر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمام مرشح المعارضة إذا تم الاعتماد على الجيل الشاب.

وفقًا لتوقعات مؤسسة أبحاث الرأي العام “متروبول”، ستنتقل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو 2023 إلى الجولة الثانية.

ويتمتع المرشحان المحتملان لتحالف الأمة المعارض، عمدة أنقرة منصور يافاش وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بمزايا تفوق رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الشعب، الذي أكد قبل أيام الترشح لولاية جديدة.

وبحسب استطلاع متروبول، إذا وصل رجب طيب أردوغان ومنصور يافاش إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن 36 في المائة من الأصوات ستذهب إلى مرشح تحالف الشعب أردوغان، بينما يذهب 50.3 في المائة إلى منصور يافاش.

أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، وهو من بين المرشحين المحتملين لتحالف الأمة، هو أيضًا من بين الأسماء التي تفوقت على أردوغان.

إذا حسمت المنافسة بين رجب طيب أردوغان وأكرم إمام أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023، فإن 39.4 في المائة من الأصوات ستذهب إلى أردوغان و 46.7 في المائة إلى أكرم إمام أوغلو، بفارق أكثر من 7 نقاط مئوية. وفق الاستطلاع

وبحسب الاستطلاع، يبدو أن فرص رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، وهما من بين المرشحين المحتملين الآخرين لتحالف الأمة، في الفوز على أردوغان في الجولة الثانية، منخفضة للغاية.