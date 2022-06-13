أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، روشان تشاكير، إن دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لزعيم المعارضة، بالإفصاح عن قرارة بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمه، بمثابة فضول ودليل على أنه لا يثق في نفسه.

تصريحات تشاكير جاءت تعليقا على قول أردوغان مخاطبا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار اوغلو: “إذا كانت لديك الشجاعة، إذا كنت واثقا، إذا كان قلبك شجاعا، فلا ذريعة لديك اليوم، إما أن تعلن ترشيحك أو تعلن عن مرشحك”.

روشان تشاكير، قال إن دعوة أردوغان بها فضول وليس تحدي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطق صدر عن أردوغان تصريحات لا معنى، بقوله: “لا يهمنا من سيظهر في ساحة الانتخابات. لأننا ندخل في هذا الصراع بالاعتماد على أنفسنا، وليس على الجانب الآخر”.

وأضاف تشاكير: “ولأن أردوغان فضولي للغاية بشأن مرشح المعارضة، فإنه يريد الكشف عنه في أسرع وقت ممكن، كما يتمنى. لأنه، على عكس ما يدعي، لا يثق بنفسه. لأنه، ربما يكون الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله للفوز في الانتخابات هو تحييد خصمه باستخدام جميع أنواع الوسائل”.

وأنهى تشاكير مقاله، قائلا: “باختصار، قد يواجه أردوغان المباراة النهائية التي لا يريدها، حيث يخسر أمام كيليتشدار أوغلو في صندوق الاقتراع”.

وتقول أحزاب المعارضة إنها لن تكشف عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية، تجنبًا لتعريضه لأي ضغوطات أو انتهاكات من قبل السلطة الحاكمة.