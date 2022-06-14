أنقرة (زمان التركية) – اتهمت النيابة الفيدرالية في ألمانيا مواطنًا تركيا بـ “التورط في أعمال تجسس”، بعد أشهر من التحقيق معه، وينتظر أن يصدر القضاء حكمًا عليه.

المواطن التركي يدعى علي د. وجهت له تهمة “انتهاك قانون السلاح” و”التورط في أعمال تجسس” على معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، وفي أواخر مارس الماضي رفعت مذكرة الادعاء إلى مجلس حماية الدولة بالمحكمة العليا لمقاطعة دوسلدورف.

ووفق التحقيقات قام علي د. بجمع معلومات عن أعضاء حركة الخدمة التركية وتنظيم العمال الكردستاني الكردي داخل ألمانيا، منذ أغسطس من عام 2018، تقديم تلك المعلومات إلى الاستخبارات التركية.

وزُعم أن علي د. أبلغ الاستخبارات التركية بالمعلومات التي حصل عيها بشأن ثلاثة مواطنين ألمان، بينهم عضو بحركة الخدمة واثنين آخرين مقربين لحركة الخدمة.

وتبين أن المتهم أقدم على تزويد الاستخبارات التركية بمعلومات عن ثلاثة أشخاص آخرين.

كما اتهم الرجل بمحاولة تجنيد أشخاص تعرف عليهم في ناد للرماية للتجسس، وأنه تمكن من تجنيد شخص عبر هذه الطريقة وحصل منه على ذخيرة لاستخدامها ميدانيا في سبتمبر/ أيلول من عام 2021.

وأفادت مذكرة الادعاء أن المتهم ضبط بحوزته مسدس فارغ في مارس/ آذار من عام 2021 خلال قيادته السيارة.

وأوضحت مذكرة الادعاء أن المتهم كان يحمل سلاحا ليوحي للآخرين بأنه عضو في الاستخبارات التركية، وان تصرفاته كانت نابعة من انتمائاته القومية.

هذا وتم اعتقال المتهم في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2021 بولاية دوسلدورف ويقبع خلف القضبان منذ الثامن عشر من الشهر نفسه بموجب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالولاية.