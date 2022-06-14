أنقرة (زمان التركية) – سجل ميزان المعاملات الجارية في تركيا خلال شهر أبريل الماضي عجزا بنحو 2.74 مليار دولار.

يأتي ذلك بعدما كانت توقعات الأسواق تشير إلى عجز بنحو 3 مليار دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي التركي لميزان المدفوعات لشهر أبريل الماضي، بلغ العجز الجاري السنوي 25.77 مليار دولار.

وفي مارس الماضي كان إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية 24.22 مليار دولار.

ونجم الارتفاع في العجز الجاري عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات بنحو 2 مليار و692 مليون دولار ليسجل 4 مليار و433 مليون دولار.