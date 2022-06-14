أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الشعب الجمهوري، رفع دعوى قضائية ضد شركة “سادات” الأمنية، بعد اتهامها برعاية الإرهاب.

وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بولنت تزجان، أنهم سيدلون ببيان اليوم الثلاثاء، من أمام محكمة أنقرة بعد تقديم الدعوى القضائية ضد “سادات”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري ، كمال كيليتشدار أوغلو، ذهب إلى شركة (سادات) في اسطنبول الشهر الماضي برفقة العديد من نواب الحزب، لكن الشركة رفضت استقباله.

ومن أمام الشركة، قال كيليتشدارأوغلو: “سادات التي نقف أمامها هي منظمة شبه عسكرية … هذه مؤسسة تدرب الإرهابيين” كما حمل الشركة مسؤولية أي أحداث أمنية تقع خلال الانتخابات المقبلة.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أهمية أمن الانتخابات، حيث أشار إلى أنه إذا حدث أي شيء من شأنه أن يلقي بظلاله على الانتخابات ويهز أمن الانتخابات، فإن المسؤول عن ذلك ستكون شركة سادات.

بعد هذه التصريحات، أعلنت شركة “سادات” رفع دعوى تعويض بقيمة مليون ليرة ضد كيليتشدار أوغلو.

في الدعوى القضائية، تم تضمين تصريحات كمال كيليتشدار أوغلو وذكر أن “الحقوق الشخصية للشركة تعرضت للهجوم من خلال توجيه اتهامات خطيرة للغاية”.