أنقرة (زمان التركية) – دعت الرئيسة السابقة لحزب الوطن التركي، نسرين ناس، الأحزاب المعارضة إلى الخروج عن الإطار الذي يرسمه لهم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتركيز على الفوز بثقة الشعب.

قالت نسرين خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني إن المعارضة ستفوز بالانتخابات وتحصد تأييد 65 في المئة من الأتراك حال تطبيق ذلك.

وذكرت نسرين أن المعارضة تتحرك وفقا لتصريحات أردوغان، قائلة: “لا ينبغي للمعارضة أن تسير وفقا لخطابات السلطة الحاكمة. وعلى المعارضة الحديث عن السلام عوضا عن الحرب وعن الحياة عوضا عن الموت. تركيا لن تستفيد قرشا واحدا على تلك الخطابات الحماسية. بإمكان المعارضة عرقلة هذا الأمر بتسليطها الضوء على ضرورة استغلال جميع موارد البلاد لإنشاء المستقبل الأفضل والأكثر إنتاجية، غير أن أكبر نجاحات أردوغان منذ سنوات يتمثل في جعله المعارضة حبيسه خطاباته”.

وأضافت نسرين أن أردوغان دائما ما يربط المعارضة بالإرهاب قائلة: “على سبيل المثال جلوس حزبه على الطاولة عينها مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من ثم زعم أن الحزب هو الذراع السياسي لتظيم العمال الكردستاني وجعل المعارضة تخشى الاجتماع مع الحزب الكردي علانية، في حين أن هذه الخطوة ضرورية إن كانت المعارضة ترغب بالفوز في الانتخابات”.

وأشارت نسرين إلى محاولات تشويه حركة الخدمة من خلال استخدام مصطلح تنظيم فتح الله كولن الإرهابي عوضا عن جماعة فتح الله كولن.

أضافت قائلة: “السلطة الحاكمة أطلقت هذا المصطلح لفصلهم عن الجماعات الأخرى وواصلت العمل مع الجماعات الأخرى التي تقاربت معها. أي أن السلطة الحاكمة دائما ما تستخدم لغة محددة والمعارضة حبيسة تلك اللغة. إن تمكنت المعارضة من التخلص من هذه اللغة والخروج من هذا الخندق فستحصد دعم 65 في المئة من الناخبين خلال هذه الانتخابات”.

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