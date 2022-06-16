أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه مشكلة واحدة وهي “من سيكون مرشح المعارضة؟”.

أكشنار قالت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبها إن “السيد أردوغان يرى أن الوقت المخصص له قد انتهى، لذلك فإن لديه الآن مشكلة واحدة فقط وهي من سيكون مرشح تحالف الأمة؟”.

وأضافت أكشنار: “يسأل أردوغان في كل فرصة، من سيكون المرشح، من سيأتي مكاني؟ لقد فقد نومه بسبب مرشح تحالف الأمة غير المعروف”.

وتابعت أكشنار: “لا تقلق يا أردوغان، سيأتي مكانك العدالة والحرية والديمقراطية والجدارة والسلام والنظام البرلماني والشعب وسيذهب الطغيان”.

وطالبت أكشنار الرئيس التركي أردوغان بربط أحزمته، لأن حزب الجيد قريب جدا من السلطة.

في ظل إلحاح من الرئيسي أردوغان للإفصاح عن منافسيه، تقول أحزاب المعارضة إنها لن تكشف عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية، تجنبًا لتعريضه لأي ضغوطات أو انتهاكات من قبل السلطة الحاكمة.