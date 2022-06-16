أنقرة (زمان التركية) – قالت وول ستريت جورنال إن كبار المسؤولين الذين فروا من البلاد قبل تولي حركة طالبان إدارة أفغانستان، انتقلوا إلى منازل فاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن كبار أعضاء حكومة الرئيس السابق أشرف غني انتقلوا إلى منازل فاخرة في بلدان مختلفة قبل انهيار الحكومة.

وأضافت الصحيفة وفقا لبيانات مختلفة وسجلات عقارية، أنه مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، بدأ العديد من كبار المسؤولين في الاستحواذ على ممتلكات في دول أجنبية قبل دخول طالبان العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021.

ومن بين هؤلاء المسؤولين، نائب الرئيس الأفغاني السابق عبد الرشيد دوستم الذي يعيش في منزل في حي أور آن الفاخر في منطقة جانكايا في أنقرة.

وأيضا وزير الاقتصاد السابق يعيش حاليًا في منزل بإسطنبول، و اشترى منزله هناك قبل أشهر من سيطرة طالبان.

كما أن المستشار الأمني ​​لجاني حمد الله مهيب وعائلته غادروا البلاد قبل سقوط كابول واستقروا في فندق شانغريلا في أبو ظبي، حيث تم تغطية نفقاتهم من قبل الإمارات العربية المتحدة. كما ذكرت الإمارات أن مهيب وعائلته يتلقون الدعم في نطاق المساعدات الإنسانية.

وفي وقت لاحق، قيل أن مهيب وعائلته انتقلوا إلى منزل فخم منفصل مكون من 4 غرف في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.