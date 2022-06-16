أنقرة (زمان التركية) – قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا ترى في عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا “خطوة غير حكيمة” ستؤدي إلى مزيد من التوترات.

تقول تركيا إنها تريد إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا والقضاء على القوات الكردية التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وأوضح لافترنتييف أن العملية العسكرية التركية ستكون خطوة غير حكيمة، ويمكن أن تزعزع استقرار الوضع وتصعد التوترات وتتسبب في موجة جديدة من العداء في البلاد.

تجري روسيا وتركيا وإيران، الدول المشاركة في عملية “أستانا” للسلام في سوريا، محادثات مع السلطات السورية وممثلي الأمم المتحدة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان.

وخلال حضوره الاجتماعات صرح لافرنتييف، من نور سلطان، أن السلطات الروسية ستدعو الجانب التركي لتجنب مثل هذه الخطوة وحل المشاكل القائمة من خلال الحوار.

يذكر أنه في خطابه بعد اجتماع مجلس الوزراء في 23 مايو، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيتم إطلاق عملية عسكرية على الحدود السورية.

وقال أردوغان: “لقد بدأنا في اتخاذ الخطوات فيما يتعلق بالجزء المفقود من العمل. بدأنا في إنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية”.