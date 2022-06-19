أنقرة (زمان التركية) – قال الاقتصادي ونائب رئيس حزب المستقبل التركي، كريم روتا، تإن البنك المركزي التركي نفذ عمليا بيع بالعملات الأجنبية.

وزعم روتا في تغريدة على تويتر أن المركزي التركي باع نحو 1.7 مليار دولار خلال يوم واحد، مفيدا أن حجم المبيعات هذه تفوق حجم العملات الأجنبية المحصلة من المصدّرين.

وحمّل روتا الحكومة التركية ورئيس البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسات النقدية وسائر الإدارة الاقتصادية المسؤولية، قائلا: “دعونا نوضح مرة أخرى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأنه سيؤول إلى كارثة”.

وتشير الحسابات إلى بيع المركزي التركي نحو 40 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع بشكل كبير أمام الليرة.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، قد صرح أول أمس أن إجمالي مبيعات المركزي التركي من النقد الأجنبية بلغت 50 مليار دولار.