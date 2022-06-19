أنقرة (زمان التركية) – زعم الخبير الاقتصادي التركي، كريم روتا، أن البنك المركزي باع 1.72 مليار دولار خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن هذا بمثابة “كارثة”.

يواصل البنك المركزي، الذي يريد السيطرة على الزيادة الإضافية في أسعار صرف العملة الأجنبية، بيع العملات الأجنبية، بدلا من رفع سعر الفائدة.

وشارك الاقتصادي كريم روتا عبر تويتر، قال فيها: “بالأمس، تم بيع 1.72 مليار دولار في يوم واحد. إذا كان هناك عملة أجنبية تم شراؤها من المصدرين، فقد تم بيع أكثر منها. دعوني أذكركم مرة أخرى أن هذا ليس مستدامًا، فالنهاية كارثية. الجناة الرئيسيون هم الحكومة ورئيس البنك المركزي وإدارة الاقتصاد بالكامل”.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت معدل الفائدة ثابتًا عند 14 بالمائة، بينما من ناحية أخرى، حقق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أعلى زيادة في سعر الفائدة منذ 28 عامًا وزاد معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.50-1.75٪.

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