القاهرة (زمان التركية)ــ يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجزائر، على رأس وفد من الأمانة العامة، في زيارة تستمر يومين بدعوة من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن يحظى الأمين العام خلال الزيارة باستقبال من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر، في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالاعداد للقمة.

كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.