انقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في ظل تهديدات إيرانية مزعومة للإسرائيليين في تركيا.

الرئاسة التركية قالت إن الاتصال الهاتفي شهد بحث العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وتضمن الاتصال الهاتفي “اتفاق الطرفين على مواصلة التعاون لأجل السلام والاستقرار والتحاور بشأن القضايا التي تخص المنطقة والعلاقات بين البلدين بما يشمل قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب”.

من جانبها أصدرت الرئاسة الإسرائيلية بيانا ذكرت خلاله أن هرتسوغ بحث خلال الاتصال الهاتفي “الاعتداءات الأمنية المحتملة ضد الاسرائيليين داخل تركيا” متقدما بالشكر لنظيره التركي.

وبعد الاتصال الهاتفي، تم الإعلان عن أن وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد سيزور تركيا هذا الأسبوع.

وكان لبيد دعا الإسرائيليين لعدم السفر إلى إسطنبول، ودعا الإسرائيليين إلى مغادرة تركيا مخافة وقوع هجمات إيرانية.