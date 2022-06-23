أنقرة (زمان التركية) – زعمت تقارير صحفية تركية أنه هناك اتجاهًا داخل حزب العدالة والتنمية، نحو تقديم موعد الانتخابات المقبلة لتقام في شهر مايو، عوضا عن يونيو من العام القادم.

يتواصل الجدل بالرأي العام التركي حول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل استمرار دعوات المعارضة لعقد انتخابات مبكرة في البلاد.

نشرت كل من صحيفتي حريات و Türkiye Gazetesi تقاريرًا رجحت خلالها هيمنة الرأي الداعم لتقديم موعد الانتخابات.

وتصدرت الاختبارات المدرسية التي ستُقام في شهر يونيو/ حزيران الأسباب الرئيسة لهذا القرار.

وجاء احتمال اللجوء إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، من بين الأسباب الرئيسة لاتخاذ هذه الخطوة، ففي حال انعقاد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون الثاني من يوليو/ تموز، وهو ما يتزامن مع موعد العطلات الصيفية وفترة انشغال المزارعين بالحقول.

وتدور الأحاديث حول اختيار شهر مايو موعدا لعقد الانتخابات باعتباره موعدا يلي عطلة عيد الفطر المبارك بأسبوعين ويتخطى خلاله المواطنون الحالة النفسية السلبية التي تتزامن مع أشهر الشتاء.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة Türkiye Gazetesi أن الاختيار وقع على الرابع عشر من مايو موعدا لعقد الانتخابات لتزامنه مع موعد تولي الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس حكم البلاد تحت شعار “يكف لهذا والكلمة للشعب”.

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