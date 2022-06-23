أنقرة (زمان التركية) – أظهرت دراسة استقصائية حديثة، أجراها البرلمان الأوروبي أن 60% من شعوب أوروبا لديهم رأي سلبي حول تركيا.

أجرى البرلمان الأوروبي، استطلاعا للرأي سُئل المشاركون فيه عن آرائهم حول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإنجلترا والهند وتركيا.

وقال 28% من المشاركين في الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بشكل مباشر في أبريل ومايو مع ما يقرب من 27 ألف شخص في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إن لديهم رأيًا إيجابيًا حول تركيا. وبينما أبدى 60 بالمائة رأيًا سلبيًا، أجاب 12 بالمائة “لا أعرف”.

وكانت لاتفيا الدولة صاحبة أعلى رأي إيجابي عن تركيا بنسبة 56 في المائة. تليها رومانيا (55 في المائة) وليتوانيا (52 في المائة) وكرواتيا (52 في المائة) ومالطا (50 في المائة).

وكانت الدولة الأقل إيجابية في الرأي هي اليونان بنسبة 4 في المائة. وكانت البلدان الأخرى التي سجلت أدنى نسبة مئوية من المستجيبين مع رأي إيجابي هي جمهورية قبرص (9 في المائة)، والسويد (12 في المائة) وألمانيا (17 في المائة).

وعندما تم تحليل الاستجابات على مستوى الاتحاد الأوروبي من منظور اجتماعي-ديموغرافي، لوحظ أن المشاركين الشباب لديهم آراء أكثر إيجابية حول تركيا. أعرب 22 في المائة فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر والذين شاركوا في الاستطلاع عن رأي إيجابي حول تركيا، في حين تم تسجيل هذا المعدل بنسبة 38 في المائة في الفئة العمرية 15-24 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المشاركين الذين لديهم وجهة نظر إيجابية عن الاتحاد الأوروبي لديهم وجهة نظر أكثر إيجابية عن تركيا. وكشف أن 31 في المائة ممن أبدوا رأيًا إيجابيًا بشأن الاتحاد الأوروبي فكروا أيضًا بإيجابية تجاه تركيا، بينما أعرب 23 في المائة ممن أبدوا رأيًا سلبيًا عن رأيهم السلبي في تركيا أيضًا.

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