أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل إثنين من الجنود الأتراك وإصابة ثالث في اشتباكات مع مسلحين من “حزب العمال الكردستاني” بجنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إن الاشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بولاية ديار بكر ضمن عملية “أرن 18” الأمنية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى، حيث توفي إثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهما.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن التركية تواصل عمليتها بالمنطقة لملاحقة فلول المسلحين.

وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات “أرن” ضد “حزب العمال الكردستاني” الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، في يناير 2021.