أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب مناقشة عقوبة الإعدام بشأن المتسببين بحرائق الغابات.

تصريحات أردوغان جاءت عقب تلقيه معلومات من مركز الأزمات بمنطقة الحريق في مرماريس.

وأوضح أردوغان أنه إذا سأله أحد عن رأيه في عقوبة المتسببين في حرائق الغابات، فيجب أن تكون رادعة وهي الإعدام. وفق تعبيره

وأضاف أردوغان: “السلطان محمد الفاتح كان يقول إنه سيطعن كل شخص يقطع شجرة من الغابات، حيث كان الأمر بهذه الأهمية بالنسبة له”.

وخلال كلمته شكر أردوغان جميع المواطنين المدنيين الذين ساهموا في محاولة إطفاء الحرائق.

وتابع الرئيس: “كما أود أن أشكر وسائل الإعلام لدينا، التي تجعل المواطنين على اطلاع دائم من خلال إنتاج الأخبار الصحيحة. كل مشكلة تحدث هي تحت السيطرة. والحمد لله، هذه الحرائق هي تحت السيطرة إلى حد كبير”.

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