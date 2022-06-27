أنقرة (زمان التركية) – ناقش نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، في تركيا الأزمة الروسية الأوكرانية والقضايا الاقتصادية الإقليمية والحرب على تمويل الإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إنه الزيارة تمت خلال الفترة بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن أدييمو اجتمع بمسؤولين من وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الخارجية التركية بمدينة أنقرة مفيدا أن اللقاءات شهدت بحث الأوضاع المالية والاقتصادية لتركيا وتطبيق العقوبات المتعددة الأطراف على روسيا.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية حماية وحدة القطاع البنكي وعدم استغلال تركيا كملاذ ضريبي.

يذكر أنه عقب فرض عقوبات غربية على موسكو، فتحت تركيا أبوابها للأولغارشية الروسية لنقل أصولهم واستثماراتهم من روسيا.