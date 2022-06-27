أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية تعديلات بنظام الاستيراد بموجب قرار رئاسي تم نشره بالجريدة الرسمية.

الحكومة التركية خفضت الضريبة الجمركية على 733 سلعة، من بينها المنتجات الزراعية الواردة في الفقرة الأولى والثانية والثالثة للقرار الذي دخل حيز التنفيذ بموجب القرار الرئاسي رقم 3350، الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

وتراوحت نسبة الخفض في الضريبة الجمركية بين 0.3 في المئة و23.1 في المئة.

وتضمن جدول التسعيرة الجمركية خفض الضريبة المحصلة على الواردات من 12 دولة بشأن “المكونات والمعلبات المصنعة من أجزاء الخنزير الأخرى من 121.5 في المئة إلى 98.4 في المئة.

وتضمنت السلع المشمولة بالضريبة المخفضة، كل من الأجبان والبيض والزهور والقهوة والنشا والزيوت النباتية.

وشمل القرار أيضا بعض منتجات الحديد والمنتجات المسطحة.

ويقتصر قرار خفض الضريبة الجمركية على الواردات القادمة من البحرين وبنجلاديش والإمارات العربية المتحدة والمغرب وإيران وقطر والكويت وماليزيا والمملكة السعودية وعمان والأردن.

على الصعيد الآخر أطلقت الحكومة التركية نظام الحصة الجمركية لاستيراد بعض المنتجات الزراعية من كاراباغ دون ضريبة جمركية، حيث ستشمل تلك المنتجات 5 آلاف طن من دقيق القمح و2700 طن من اللحوم و150 طن من أحشاء الذبيحة و150 طن من الفطر و300 طن من الخوخ و350 طن من التوت و200 طن من التوت البري.