أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السطات في تركيا، الموسيقار فايسي بالكتين، بسبب غنائه باللغة الكردية في حفل زفاف، وأفرج عنه في وقت لاحق.

في حي “أفالار” بولاية آيدن التركية، كان المغني بالكتين بالغناء باللغة الكردية في حفل زفاف، ليفاجئ بالشرطة تداهم الحفل وتعتقله.

بالكتين، وجهت له اتهامات بالدعاية للتنظيمات الإرهابية.

نقل بالكتين إلى مديرية أمن مقاطعة آيدن، تم إحالته للنيابة العامة مع المطالبة بحسه، لكن النيابة أفرجت عنه.

الشهر الماضي ألغت الإدارات المحلية أكثر من اثني عشر حدثًا فنيا للأكراد، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمهرجانات الموسيقية الجامعية، بذرائع مختلفة في تحركات اعتبرها الكثيرون محاولات من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية للتدخل في أنماط حياة الناس.

الحظر الأخير على الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء تركيا أثار انتقادات الموسيقيين والممثلين ونقابات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.

في بيان مشترك، دعت 57 نقابة المحامين الحكومة إلى عدم الخوف من الفنون بل السماح بأدائها بحرية.

البلديات ألغت حفلات فنية للمطربين الكرد أينور دوغان، ومتين كمال كهرمان، ونيازي قويونجو، وحفل لعازف الكمان العالمي الأرميني، آرا ماليكيان، مما أدى إلى انتقادات للحكومة واتهامات لها بالتعامل بعنصرية.

وتواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأقليات بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.