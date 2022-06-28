أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي باريش يركداش، أن عددا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أبلغوا رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، بضرورة فصل مستشاره الرئاسي السابق المستقيل بولنت أرينتش من الحزب.

وأضاف يركداش في مقال بصحيفة Korkusuz، أن أردوغان استمع لآراء أجهزة الحزب، غير أنه أبلغهم بعدم وجود حاجة لفصل أرينتش من الحزب لتجنب زيادة خصوم “العدالة والنمية”.

وذكر يركداش أن ملف أرينتش تم تهميشه بالوقت الحالي، قائلا: “لكن أحد مصادري بالحزب أبلغني بالأمس أن اللجنة التأديبية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وأنه من المحتمل طرح أزمة أرينتش خلالها. وعلى الرغم من هذا أوضح المصدر أن موقف أردوغان جعل إحالة أرينتش للجنة التأديبية أمر غير ممكن”.

أثيرت أزمة داخل صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية استخدام بولنت أرينتش، عبارة “الملك عاري” خلال مشاركته في اجتماع وقف الديمقراطية التركي.

بولنت أرينتش كان حتى وقت قريب مستشارًا للرئيس قبل أن يستقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، على خلفية الهجوم الحاد التي تعرض له بسبب انتقاده استمرار حبس كل من الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، الناشط المدني عثمان كافالا.

عقب هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن بولنت أرينتش استقالته من منصبه مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم وقال إنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون.

كما انتقد أرينتش سياسة الاستقطاب التي يتبعها الرئيس أردوغان، وقمع المعارضة، والإصرار على استمرار اعتقال الناشط المدني عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهما من المحكمة الأوروبية، كما رفض هجوم أردوغان على رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس.

كما شغل بولنت أرينتش في السابق منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء.