القاهرة (زمان التركية)ــ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، والتي أسفرت عن مقتل سبعة جنود سودانيين ومواطن سودانى في إثيوبيا، معرباً عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن الجامعة العربية تدين مقتل أفراد القوات المسلحة السودانية، مجدداً دعوة الأمين العام إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، ومشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.

أعلن السودان هذا الأسبوع أن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه، متوعدًا بالرد.