أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية عن ارتفاع عدد طلبات اللجوء من تركيا بنسبة 47 بالمائة.

وبحسب بيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، ارتفع عدد طلبات اللجوء من تركيا بنسبة 47 بالمائة إلى 24625 في عام 2021.

وفق البيانات انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا من تركيا وحصلوا على وضع لاجئ بنسبة 14 بالمائة مقارنة بعام 2020، إلى 7 آلاف 910.

وبلغ عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم العام الماضي 10460 شخصًا، واحتلت فرنسا الصدارة بنسبة 52٪ من الطلبات المرفوضة.

وكانت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) ومقرها مالطا، قالت إن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنحو 30 بالمائة لتصل إلى 648000.

وأفادت التقارير أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى في طلبات اللجوء بعدد 117 ألف شخص، وتبعهم الأفغان بـعدد 102 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2022 في ظل حرب أوكرانيا زيادة في طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ 24 فبراير، عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، قدمت دول الاتحاد الأوروبي حماية مؤقتة إلى 3.4 مليون أوكراني، في إطار هذا الوضع، يُمنح الأوكرانيون الذين فروا من بلادهم تصريح إقامة لمدة عام واحد، والذي يمنح أيضًا الحق في العمل والتعليم مباشرة.