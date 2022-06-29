أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، عن تزايد عدد الأتراك بين المهاجرين الذين يدخلون البلاد بأساليب غير شرعية.

وأوضحت البيانات أن عدد الأتراك الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك بلغ 9168 في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وتم تسجيل هذا المعدل بـ 6 آلاف 945 في عام 2021 بأكمله، و 4 آلاف 447 في عام 2020.

أما في فترة الثلاثة أشهر التي تغطي أكتوبر وديسمبر 2019، دخل 636 مواطنًا تركيًا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مليون و162 ألف و398 شخصًا. في عام 2021 بأكمله، كان هذا الرقم 2 مليون و 275 ألفًا 932.

وتبرز المكسيك كأهم طريق يسلكه المهاجرين غير الشرعيين.

المواطنون الأتراك الذين يحملون جوازات سفر خاصة وخدمية وعادية يخضعون لتأشيرة دخول للمكسيك، بينما تُعفى جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.

ومع ذلك، يمكن الحصول على التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت دون دفع أي رسوم للسفر لمدة تصل إلى 30 يومًا.