(زمان التركية)- قالت اليونان إن تركيا انتهكت المجال الجوي اليوناني 760 مرة الشهر الماضي، في استمرار للتوترات بين الدولتان المتجاورتان والحليفان في الناتو.

وبحسب بيان الجيش اليوناني اليوم، فإن تركيا انتهكت المجال الجوي اليوناني 760 مرة الشهر الماضي، وزعم البيان أن الانتهاك الجوي نفذ من طائرات حربية وطائرات مسيرة.

وزُعم أن 9 من أصل 760 انتهاكًا وقعت في سماء الجزر اليونانية في بحر إيجة.

في 17 حالة انتهاك، تم الإبلاغ عن وقوع “قتال عنيف” بين مقاتلات يونانية وطائرات تركية.

وتقول الحكومة اليونانية إن عدد انتهاكات المجال الجوي المماثلة منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 4000 انتهاك، وأن هذه الحوادث تعد انتهاكًا لسيادتها.

الرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أدلى بتصريحات عند الخروج من صلاة الجمعة أمس متهما أثينا بالأمر ذاته، وقال “ليس لدينا مشكلة في خوض حرب مع اليونان. اليونان لا تفي بوعودها، المشكلة تكمن هنا”. وأضاف “لماذا تنتهك مجالنا الجوي؟” كما قال الرئيس أردوغان إن القوات الجوية التركية سترد على مثل هذه الانتهاكات حسب الضرورة.

يدين الاتحاد الأوروبي باستمرار الانتهاكات المزعومة من جانب تركيا للمجال الجوي لليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، فيما يتهم الجانب التركي اليونان بانتهاك الاتفاقيات من خلال تسليح الجزر اليونانية في بحر إيجه.