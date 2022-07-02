أنقرة (زمان التركية) – دخلت الممثلة التركية، إيبرو شاهين، التي اشتهرت من خلال مسلسل “زهرة الثالوث” في الوطن العربي، القفص الذهبي في مقدونيا.

تزوجت شاهين البالغة 28 عاما، من جادي عثمان الذي يلعب لفريق كليفلاند كافالييرز، أحد فرق الدوري الأميركي للمحترفين.



وأقيم حفل الزفاف على متن يخت على البحيرة في مقدونيا الشمالية، حيث ولد جادي عثمان.



وشارك في حفل الزفاف عدد من النجوم الأتراك مثل عبد الله بولوت وأوقان جان يانتير.



ومن المقرر أن يقيم الثنائي التركي حفل زفاف آخر في مدينة تشاشما التركية في السابع من يوليو الجاري.



يذكر أن الثنائي التركي تجمعهما علاقة منذ عامين.



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