أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوريفي تركيا، أوزجور أوزال، بإجراء انتخابات فورية في تركيا.

أوزال أجرى لقاءات بالمزارعين في ولاية تشانكيري التركية، وقال إن جميع المواطنين الذين يراهم ويتحدث معهم يعبّرون معاناتهم، لا سيما من تكاليف المعيشة المرتفعة، واعتبر أنه يجب أن تتولى حكومة جديدة المسؤولية.

أوضح أوزال أنه من العام الماضي إلى اليوم، ارتفع سعر الديزل 4-5 مرات، ولم يعد المزارع قادرًا على دفع تكاليف حرث الحقل، وأضاف “كفيف يمكن الزراعة بينما تتجاوز تكلفة خزان سعة 70 لترًا من وقود الديزل 2000 ليرة؟”.

كما أشار أوزال إلى ارتفاع أسعار العلف، وقال: “كان سعر العلف 100-105 ليرة قبل عيد الأضحى العام الماضي، واليوم يشترونه بـ295 ليرة. أرخص علف للماشية الصغيرة هو 350-360 ليرة، ولا أحد في وضع يسمح له بالتسمين”.

وتابع أوزال: “نحن ندعو إلى انتخابات فورية، وليست مبكرة… لا يمكن أن يمر شتاء آخر في ظل الأسعار المرتفعة للكهرباء والغاز الطبيعي والبنزين”.

وأضاف أوزال: “إذا تسلمنا الحكومة في أكتوبر ونوفمبر، فسنجعل الشتاء القادم مريحًا لفقرائنا… لكن هذه الحكومة أدارت ظهرها الآن للفئات التي أوصلتها إلى السلطة. نود أن نشكرهم على الخدمات الإيجابية التي قدموها حتى الآن. لم يعد هناك أي قدرة لدى الشعب على تحمل ما يحدث. لهذا السبب نجدد مرة أخرى دعوتنا لإجراء انتخابات فورية”.

وفي السياق ذاته، أطلق زعيم حزب المستقبل أحمد داودأوغلو، حملة توقيعات لإجبار الرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، ومن ساحة كاديكوي في إسطنبول، أطلق داودأوغلو يوم السبت “حملة التوقيع للانتخابات الفورية”، وقال: “هذه مجرد البداية. سنستمر لجمع مئات الآلاف والملايين من التوقيعات، سنشعل مطلب الانتخابات المبكرة الفورية في تركيا… لا مفر من صندوق الاقتراع. سيجلب صندوق الاقتراع السلام الحاسم إلى تركيا”.

كانت المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة عن موعدها المقرر له العام المقبل، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر عن رفضه هذا المطلب، وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها عام 2023.

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