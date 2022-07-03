أنقرة (زمان التركية) – أطلق حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، حملة توقيعات لإجبار الرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء انتخابات مبكرة في تركيا.

شارك داود أوغلو في “حملة التوقيع للانتخابات الفورية” التي انطقلت من ساحة كاديكوي بإسطنبول.

قال داود أوغلو: “هذه مجرد البداية. سنستمر لجمع مئات الآلاف والملايين من التوقيعات، سنشعل مطلب الانتخابات المبكرة الفورية في تركيا… لا مفر من صندوق الاقتراع. سيجلب صندوق الاقتراع السلام الحاسم إلى تركيا”.

أشار داود أوغلو إلى أن ورقة شجرة الجميز في شعار حزبه لها خمسة فروع، وأنهم مصرون على تطبيق المبادئ التي تمثلها الفروع الخمسة لورقة الجميز، والبداية من حملة التوقيعات.

وتابع داود أوغلو: “نطلق حملة التوقيع لملء الساحات الانتخابية وتحقيق أهداف هذه الفروع الخمسة. الأول هو العدالة، الثاني الديمقراطية، الثالث الازدهار، الرابع المساواة، الخامس الأخلاق السياسية. سأضع التوقيع الأول لتحقيق العدالة والديمقراطية والحريات والمساواة والازدهار والأخلاق السياسية. سنقدم هذه العريضة أمام شعبنا في جميع أنحاء تركيا”.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن رفضه مقترح إجراء الانتخابات المبكرة الذي تطالب به المعارضة، وقال إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في موعدها عام 2023.