أنقرة (زمان التركية) – أعلن المغني التركي، نهات دوغان، دخول معترك السياسية، والترشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

تصريحات دوغان جاءت خلال حلوله ضيفا على برنامج “Haber Excuse” الذي يبث على قناة “Haberler.com” على اليوتيوب.

وقال دوغان إنه يعتقد أنه حان الوقت لدخول السياسة، وذكر أنه سيترشح في الانتخابات البرلمانية عام 2023، عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

كما انتقد دوغان تصريحات رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، التي استهدف فيها حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أكد أن أوميت إذا كان يعتقد أن حزب الحركة القومية يمثل الأتراك، فإن حزب الشعوب الديمقراطي أيضا يمثل الأكراد.

وأوضح دوغان أن خطابات وأفعال أوميت أوزداغ تقسم المجتمع، مضيفا: “بالطبع، أنا لا أقول إنه يجب أن يُسجن. أعتقد أن الأفكار يجب أن تكون تحررية حتى النهاية. أكبر إرهاب في العالم هو حرمان المرء من حقه في لغته الأم”، في إشارة منه إلى حظر التعليم بلغة الأم الذي لا يزال مستمرا في تركيا.

كما ذكر دوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب سياسي شرعي ولا يمكن ربطه بالإرهاب، متابعا: “عندما أقول إنني كردي وأريد أن أتحدث الكردية، فإني أواجه اتهامات بالانفصالية. بينما نحن بنينا هذا البلد معا، (الأكراد والأتراك). حزب الشعوب الديمقراطي شرعي. قبل 20 عامًا، اتُهم السيد رجب طيب أردوغان بالانفصالية أيضًا وسُجن بسبب إلقاء قصيدة شعرية. دع القضاء يقرر من هو الإرهابي. أنا أؤمن بالقانون تمامًا”.

وأعرب دوغان عن ثقته في أن تركيا يجب أن تكون دولة دستورية بالكامل وأن تكون دولة قانون.