كييف (زمان التركية) – قالت أوكرانيا إن السلطات التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوبا مسروقة، استجابة لطلب كييف.

أفادت وكالة رويترز البريطانية يوم الأحد أن سفينة “زهيبيك زولي” كانت راسية على بعد كيلومتر واحد (0.62 ميل) خارج ميناء “كاراسو” الواقع على الساحل الشمالي للبحر الأسود في تركيا.

وسبق أن طلبت أوكرانيا من تركيا احتجاز السفينة، بحسب مسؤول، ووثائق اطلعت عليها رويترز، في حين لم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب الوكالة للتعليق، كما لم يتسن لها الحصول على تعليق من هيئة ميناء ساكاريا في المنطقة.

وقال فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا في تركيا، للتلفزيون الوطني الأوكراني: “لدينا تعاون كامل. السفينة تقف حاليا عند مدخل الميناء وقد احتجزتها سلطات الجمارك التركية”.

أوكرانيا تزعم أن روسيا تسرق الحبوب من أراضيها بعد غزوها في 24 فبراير المنصرم، بينما تنفي روسيا هذه المزاعم.

تركيا، العضو في الناتو، لديها علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا وتسعى إلى البقاء على الحياد في الصراع، مما يثير تساؤلات حول احتمالية تأثير الخطوة الأخيرة على العلاقات بين الأطراف الثلاثة.

وقال بودنار إن أوكرانيا تأمل في أن تصادر السلطات التركية الحبوب، مضيفًا أن المحققين سيقررون مصيرها يوم الاثنين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية لرويترز يوم الجمعة إن السفينة زهيبيك زولي حملت 4500 طن من الحبوب الأوكرانية في ميناء “بيرديانسك” الذي تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا.

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