أنقرة (زمان التركية) – رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، إلا أنه تم إنفاق 4 ملايين ليرة تركية على حفل افتتاح حضره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

خلال حفل الافتتاح الجماعي في ولاية فان التركية، والذي حضره الرئيس أردوغان في 11 يونيو، أنفقت بلدية فان، التي حصل حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة 53 في المائة من أصوات سكانها في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019، شهدت إنفاق ملايين الليرات على الحفل الذي حضره الرئيس أردوغان.

ووفقًا للمعلومات الواردة في نشرة المشتريات العامة، منحت بلدية فان مناقصة تنظيم حفل الافتتاح الجماعي مقابل 675 ألف ليرة تركية إلى شركة Altus Organization، التي تنفذ العديد من الفعاليات للهيئة.

استأجرت البلدية سيارة بحوالي 2 مليون و400 ألف ليرة تركية لحفل الافتتاح الجماعي. زوُعم أن شركة النقل ÇE-TA، التي تم منحها مناقصة تأجير السيارات، مملوكة لأقارب مسؤول من العدالة والتنمية.

من ناحية أخرى، اشترت البلدية أعلامًا وملصقات ولافتات بحوالي 700 ألف ليرة تركية قبيل حفل الافتتاح الجماعي، كما أنفقت 800 ألف ليرة تركية لشراء السندويشات والمياه.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا بلغ نحو 79 بالمئة