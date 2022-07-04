أنقرة (زمان التركية) – أطلقت قوات الأمن في تركيا النار على حافلة كانت تقل عددا من اللاجئين غير الشرعيين، في ولاية فان مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم طفل.

كمال توسون، رئيس قرية كاراحسار في فإن، حيث وقع الحادث قال إنه إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 16:00 عندما لم تنصاع الحافلة لتحذيرات عناصر الأمر في أحد نقاط التفتيش التابعة لقوات الدرك وحاولت الهروب، مما دفع عناصر الدرك على إطلاق النار على الحافلة.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل طفل في الرابعة من العمر وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

هذا واعتقلت قوات الدرك 30 شخصا كانوا على متن الحافلة، وتم اقتيادهم إلى وحدة الدرك بالبلدة.