أنقرة (زمان التركية) – كشفت المذكرات الاستفهامية لنواب البرلمان، الارتفاع الكبير في نفقات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الترك، رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالبلاد.

وعلى الرغم من إلغاء حصة المؤسسة من فواتير الكهرباء التي كانت تقدر بنحو 2 في المئة وذلك اعتبارا من مطلع العام الجاري، فإن المؤسسة، التي تحولت إلى الناطق الرسمي للسلطة الحاكمة، حققت إيرادات بنحو مليار و355 مليون و967 ألف ليرة خلال عام 2021 من المواطنين عبر فواتير الكهرباء.

المؤسسة قالت في رد على نواب البرلماني إن ” التمثيل والترويج والضيافة” ضمن أعلى بنود الانفاق للمؤسسة، فخلال عام 2021 بلغت نفقات المؤسسة على فعاليات التمثيل والترويج والضيافة نحو 100 مليون و732 ألف ليرة بزيادة نحو 194 في المئة مقارنة بعام 2019 وبنحو 57 في المئة مقارنة بغام 2020 الذي بلغ خلاله إجمالي النفقات نحو 64 مليون و100 ألف ليرة.

وأصدرت إدارة المؤسسة ردا مكتوبا على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري، عطه الله سردال، بشأن رواتب العاملين بالمؤسسة.

وأوضحت إدارة المؤسسة في ردها أن أعلى راتب بالمؤسسة يقدم لمن يعملون بالمؤسسة منذ 20 عاما ويبلغ نحو 19 ألف و720 ليرة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وأضافت المؤسسة في ردها أن راتب أعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم نجل وزير العمل، بلغ 7 آلاف و259 ليرة خلال عام 2020 غير أنه ارتفع بنحو 23 في المئة خلال عام 2021 ليسجل 8 آلاف و935 ليرة.